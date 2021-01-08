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楊丞琳吩咐老公搭路 結識[email protected]

2021-01-08 列印
■楊丞琳和老公因疫情久未相聚。
■Lisa將擔任真人騷跳舞導師。
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　　楊丞琳和老公李榮浩因疫情分別留在內地和台灣，近一年相聚，只靠電話和視像傳情。

　　丞琳昨於社交網着老公及好友潘瑋柏，幫忙介紹韓國女團BLACKPINK成員Lisa給她認識，原來李榮浩將為內地真人騷擔任導師，而Lisa亦為該節目擔任跳舞導師，丞琳道：「以我們的交情，帶我認識Lisa應該不為過吧。」但李榮浩卻大呻，丞琳誤洩潘瑋柏擔任該節目導師的消息！圖：資料圖片

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