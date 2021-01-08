破叱咤紀錄 網民熱討成社會現象 姜濤開心能令港人 再留意樂壇

年僅21歲的姜濤，上周破紀錄成為最年輕「叱咤最喜愛男歌手」及「叱咤最喜愛歌曲」雙料得主，連日來不單止娛樂圈，就連政界及KOL界紛紛加入討論，熱烈程度拍得住香港樂壇輝煌的8、90年代，更被冠以「姜濤效應」。估唔到自己成為引爆社會熱烈討論導火線的姜濤，接受《頭條》訪問時再現天然呆搲頭樣，不過有MIRROR隊長Lokman（楊樂文）傍住個心定啲，定神後答得勁得體，「希望因為我，大家更加關注呢個樂壇。」講到早前中風的姜爸，姜濤開心得獎後爸爸身體好轉，不過講到同爸爸關係，他突然超搞笑大爆父母家事，就知姜Ｂ其實仲係個細路仔，大家畀啲時間佢成長啦！撰文：杜淑霞



攝影：譚壹致 服裝：initial Fashion



得獎後過了幾日，姜濤承認沉澱一陣終能接受事實，「都覺得唔好再講自己值唔值得攞，既然攞咗，好似頭先隊長所講係鞭策！外界畀你嘅肯定，係令你進步嘅動力。」講到洗版式討論，他坦言冇諗過，「有咁多人出嚟去講，都好開心，其實我一直秉持住無論鍾意我哋，或者唔鍾意我哋都好，去批評又好，鼓勵又好，只要你肯講令我哋知道就得，我覺得最悲哀係冇人肯去討論，一個Artist又好，樂壇又好，所以好開心大家討論，希望大家以後永遠都討論落去。」



不過原來姜濤以為討論只限於娛樂圈，提到連政界及KOL都加入討論，轉發其「用自己作品保護自己粉絲」的post，更有人拿他與哥哥張國榮相提並論，延伸討論到8、90年代的香港樂壇，他即時再現得獎時天然呆反應，邊搲頭邊話：「係咩？唔係娛樂圈嘅層面咩！？已經……嘩！咁呀！」此時隊長Lokman主動出手打救，「佢點解攞得到呢個獎，一定會有佢嘅原因，有啲人攞哥哥嚟同佢比較，就係講緊時代唔同，呢個大改變大家未必一下接受得到，所以會有咁兩極討論，但當大家討論時，即係想正視呢個問題係好值得去討論。」定神後姜濤再補充，「因為我引發呢啲討論，希望大家討論而更加關注呢個樂壇。唔敢講自己有呢個能力去開創（時代），但係我希望我哋呢一班，無論係MIRROR又好，香港以後出現嘅新人都好，希望慢慢去令大家改變睇法。」



自爆家事勁搞笑



姜濤坦言有留意8、90年代的香港樂壇，仲好肯定話對該年代歌曲「一定熟」，咁叻當然要考吓，於是問他5首當年名曲包括：張國榮《側面》、陳百強《等》、梅艷芳《赤的疑惑》、羅文《幾許風雨》及林子祥《敢愛敢做》的原唱歌手時，他只答啱《等》是陳百強唱，《側面》要工作人員提水先識講張國榮。未能順利過關的他解釋：「我識嘅都係四大天王嘅歌。」



講到MIRROR對姜濤得獎感受，Lokman話大家都超開心，仲案件重演當晚感受，「佢攞第一個嘅時候，係嘩！攞第二個嘅係嘩！！（姜：我嗰吓好想拉佢哋上台，我覺得自己搞唔掂！）我覺得佢處理唔到得嚟，都處理得好好，佢一開咗個頭，唱咗幾句（歌）就入咗去，係叻仔嚟嘅！」聽完隊長讚，姜濤開心話：「係歸功於《全民造星》嘅時候，我哋經歷過各種唔同嘅舞台。」Lokman認為就算姜濤被踩對MIRROR都有幫助，「我好衰咁講，好多人喺佢攞獎嘅時候踩佢，啲人都會留意邊個係佢，佢係屬於乜嘢，都會記得埋我哋。」



姜濤又透露爸爸在他得獎後身體好轉，「我攞完獎佢開始好番啲，唔知係咪因為心情好咗，由行唔到，到o依家行到路，今日有去照磁力共振，都好番好多。」講到同爸爸關係，他忽然大爆家事，「細細個好黐阿媽，同爸爸關係一直唔係好close，爸爸媽媽關係都係吵吵鬧鬧過一世嗰啲，我一直都幫住媽媽鬧爸爸，不過到大個知道我阿媽呢個性格的確係比較難搞少少，所以漸漸理解我爸爸，大個咗之後，有傾番好多偈。」入行後他更加會跟姜爸傾心事，但本來想報喜不報憂的他，結果輸畀個電話，「無諗過佢哋用電話用得咁叻，當初電話係我教佢哋用，佢哋o依家識得自己search facebook 同ig呢啲。」