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馮盈盈舊愛娶靚妻

2021-01-09 列印
■Martin的婚照曝光。
■馮盈盈早前自稱單身。
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　　馮盈盈任職醫生的前男友、鍾文浩（Martin）的婚照昨於網上曝光，網民紛讚新娘靚女，有指兩人將於本月底完婚。

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