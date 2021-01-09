﻿不敵淋巴癌 享年84歲 「開心大少」林建名 安詳離世

麗新集團創辦人林百欣與元配賴元芳的長子、人稱「大少」的富商林建名昨日因淋巴癌於養和醫院在家人陪伴下安詳離世，享年84歲。林建名四位子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名發表悼文，公佈父親離世噩耗。



林建名的子女在題為《深切哀悼我們摯愛的父親林建名博士》的悼文中寫道：「謹以至悲至悼哀告，先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足迹廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。



瀟灑真性情 相識滿天下



「斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟灑的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。」林建名的喪禮詳情將再行公告。家人亦透過公關發放多幅林建名舊照，滿載林建名的愉快家庭生活、活躍商界及熱心參與社會和體育活動的情況，當中亦有他小時候和父母的合照。林煒珽在社交網分享牽着父親的手的相片，並撰文提及父親臨終前在子女及摯親朋友陪伴下安詳離世。林孝信昨午離開醫院時，被問到是否辦理父親後事？他說：「係呀。」便上車離開。



林建岳悲痛哀悼兄長



林建名的同父異母弟弟林建岳，對於兄長病逝深感悲痛，並讚揚兄長一生愛錫及照顧家人，不遺餘力參與社會公益，全力支持體育及娛樂事業發展，對社會建樹良多，對家族企業發展貢獻重大。林建岳甚懷念為人善良、處世隨和的兄長，其音容笑貌將永留心中。林建岳哀痛透露，因疫情昨日未能見兄長最後一面，他只有一位哥哥，兩兄弟相處很好。



林建名在88年成立大名娛樂，製作逾千場大型演唱會，曾與眾多巨星合作。林建名曾離過兩次婚，曾提過年少風流致婚姻失敗，非常疼愛子女的他前年第五次抱外孫，兒孫滿堂。林建名曾在94年於台北被匪徒潛入別墅，迷暈後拍裸照勒索100萬美元，他主動向傳媒公開事件，匪徒其後被繩之如法。