﻿趙碩之悼可人前輩 戴夢夢：沉重難過

今年的農曆新年比前兩年來得遲，但滿打滿算，也不過是個半月之後的事情。往年這個時候，新年旅行團都差不多報不上名了，自助遊的人更是一早做好了功課做好了準備。 但今年這種事不大會發生了，所有的人都做好了老老實實待在香港過年的準備，看到最近英國封城的消息，想想生活在香港還算運氣，起碼我們戴着口罩還可以自由走動。前兩天去上環的「同順興」買南貨，從無錫小籠包到蘇式葱油開陽麵都入了些儲備，一大袋拎出來，冷風一吹，忽然有辦年貨的感受。 經過一年的鍛煉，許多香港人待在家裏都待出了廚藝，煮飯做菜烘蛋糕，突然發覺世上無難事，原來自己很有烹飪天賦。這種無心之後，飛不出去的農曆新年倒真能派上用場。反...

2021-01-09