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﻿趙碩之悼可人前輩 戴夢夢：沉重難過

2021-01-09 列印
■趙碩之08年寫真集祝捷會，向老闆林建名送吻。
■戴夢夢以往常陪林建名出席活動。
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　　大名娛樂旗下藝人戴夢夢昨於社交網留言悼念老闆林建名，她寫道：「非常沉重難過的一天。不願接受這個事實，但仍需接受。」夢夢感謝林建名支持、提攜和教導，不僅是她的伯樂亦是如親人般的契爺；胡渭康亦有在社交網悼念老闆林建名。

　　性感O靚模出身、曾與林建名以父女相稱的趙碩之，多年前因續約問題不歡而散，兩人其後破冰，她悼念林建名道：「沒有林生在十年前給我機會，我亦不可能以藝人的身份同大家見面……感恩有他成就了我，感恩我的生命中有這位可人的前輩。想念你，林生！」
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