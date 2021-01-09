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﻿大少多情 曾為何傲兒灑淚

2021-01-09 列印
■何傲兒曾是林建名旗下愛將。
■林建名在14年談到何傲兒時落淚。
■何傲兒在16年向契爺林建名敬茶。
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　　林建名一生堪稱多情，曾自爆擁有過逾千位性伴侶。07年，林建名跟時年23歲的姚韻拖手公開戀情；至14年，盛傳他曾力追苟芸慧。

　　林建名之後與何傲兒（現名：何天兒、Lily）傳緋聞最為轟動，他更曾在傳媒前哭訴Lily不接他的電話，後得悉Lily與周子揚拍拖更再度落淚。林建名其後認Lily為契女，更羅致她入旗下公司力捧，並經常一起出席公開活動。Lily約滿後轉至內地發展，截稿前未見回應林建名離世噩耗。
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