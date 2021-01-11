《造星III》做評判形象大逆轉 ﻿欣宜想嫁人﻿﻿努力搵有內涵老公﻿

鄭欣宜去年任《全民造星III》評判時，因對冠軍Ben(趙祥誠)及季軍ANSONBEAN(陳毅燊)的演出睇到心心眼流晒口水，並大爆姐姐搞笑語錄而扭轉觀眾對她一向的觀感，開心被讚的欣宜姐姐坦言已33歲，開到口好恨搵一個港男做男友！採訪：方騫平



攝影：譚壹致 髮型：Milk Chan、Keith lee @ XENTER



化妝：Samuel @江中平化妝室 場地：PRIZM Digital



鄭欣宜加入新公司後，坦言想試新嘢，就算頭炮新歌《小夜燈》，都希望大家聽到她有唔同唱法。她認真說：「都想試吓歌影視三棲發展，大膽演一啲令人意想唔到嘅奸角，咁多年嚟都冇人搵我做過。」



今次轉新公司由一早認識嘅林珊珊力邀加盟，「雖然許廷鏗有話穿針引線入佢公司（華納唱片），但朋友之間唔好有任何利益關係最好。所以我會對住塊鏡同自己打氣講『鄭欣宜唔好驚過渡期！一驚就會亂，就會做一啲錯誤嘅決定，用呢個時間去學跳舞，進修吓！』雖然老公未搵到，但o依家我搵到家好公司，呢啲仲難過搵好老公，咁打後咪可以focus搵老公囉！yeah！」 欣宜強調自己33歲好自然諗嫁人，「我鍾意有內涵多過外表，其實咁耐以嚟，我一直冇dry過，不時有去約會吓，正如買對鞋都要試上腳先買。」



欣宜笑言唔怕肥妹唔啱男仔「胃口」，「因為好多人食慣排骨，都想試吓食五花腩㗎嘛！有邊個人唔鍾意食梅菜扣肉呀？！不過，我鍾意食中餐嘅，但要遇啱先得。」她解釋唔關肥瘦事，因成長環境背景問題，香港男士對鄭欣宜已有某種諗法，幸而負面眼光隨着網民對她了解，近年已有改變。



