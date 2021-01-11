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被炒作與舊愛同台 　黃曉明辭演《姐姐2》避是非

2021-01-11 列印
■黃曉明與Baby屢傳婚變。
■李菲兒加入《乘風破浪的姐姐》第二季，竟惹來是非。
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　　黃曉明近日宣佈將為內地節目《乘風破浪的姐姐》第二季擔任主持，並被炒作與舊愛李菲兒同台，想不到再被網民重提老婆Angelababy是第三者的舊帳，Baby和黃曉明日前已先後澄清，卻因Baby冷淡以「黃先生」來稱呼老公黃曉明，再引起婚變傳聞。

　　黃曉明昨日在社交網宣佈退出節目，他表示自己曾陪伴節目走過整整一季，「儘管我對這個節目有太多的感情與不捨，但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製。我會繼續在場外為姐姐們加油，未來再見！」節目組亦隨即發聲明證實黃曉明退出，並感謝他一路陪伴。

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