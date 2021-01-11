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前度突發最後通牒 保錡終Po文公開道歉

2021-01-11 列印
■Carrie突然要保錡公開道歉。
■保錡與沙律約會睇紅葉，被踢爆拍拖。
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　　組合ERROR成員吳保錡早前被爆暗撻張沛樂（沙律），正當二人默認交往之際，突然殺出一個保錡正印女友賴嘉賢（Carrie），鬧爆男方一腳踏兩船。Carrie昨日在社交網發最後通牒，要保錡在24小時內公開道歉，否則會爆大鑊。

　　事隔不久，保錡終在社交網Po文認錯：「感情係世間上最難處理的事情，我承認自己處理上唔夠成熟，喺結束一段關係時，冇好好去處理同面對；認真，見到因為自己的不成熟而傷害到人，我絕不願意見到，真心感到對不起。30歲了，我會自我反省，2021新一年，希望認認真真為未來作好準備，專注事業，努力做更多實事，做一個更好自己。」

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