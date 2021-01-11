﻿《反黑》掃七獎 蔡思貝首封后 王浩信膺雙料視帝 YoYo送抱婉拒合照

無線（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》，昨晚於將軍澳電視城舉行，從內地趕回港的王浩信憑《踩過界II》奪最佳男主角及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」大獎，成雙料視帝，他與太太陳自瑤（YoYo）的互動成為傳媒焦點！入行七年的蔡思貝亦憑該劇首度榮封視后！最佳劇集《反黑路人甲》則掃七獎，成為今年的大贏家！



《萬千星輝頒獎典禮2020》在疫情下舉行，各獎得主詳見附表，無線（TVB）昨晚亦提高防疫措施，開始前播放講解防疫措施片段。大會首先頒發「萬千光輝演藝大獎」，今年得主破天荒是劇集《愛．回家之開心速遞》。人氣劇《反黑路人甲》橫掃最佳劇集、最佳女配角、最受歡迎電視男角色、飛躍進步男、女藝員等七個獎成為大贏家。



「多謝悉心照顧女兒」



王浩信憑《踩過界II》奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」時，坐在藝員席的太太陳自瑤（YoYo）沒太大反應，王浩信其後憑《踩II》獲最佳男主角時，YoYo表現看來依然冷淡，當王浩信在台上開腔「多謝你非常悉心照顧女兒」時，YoYo在鏡頭中卻木無表情。當頒發劇集獎項前的廣告時段，所有演員需移步站在台上，YoYo行過王浩信身邊時，主動面貼面輕攬王浩信一下。



YoYo凍到不適趕回家



在頒獎禮後談到王浩信獲多個獎，YoYo指他年年是大熱不出奇，亦有恭喜他，對於見證老公榮封視帝卻表現冷淡，她指自己因感到愕然分心，力言感到開心，又指王浩信以前獲獎都有多謝她，她悉心照顧女兒是應份，也未知怎樣慶祝。當記者要求她和老公合照時，她就推卻稱不想阻礙公司訪問王浩信，加上性感上陣的她在紅地氈冷到感不適要先回家。對於老公未以「老婆」稱呼她，YoYo不願再講，只表示差不多要走。



王浩信頒獎禮後受訪時透露，原沒信心但都趕返港出席，感恩有運氣大豐收，並感謝鄭則仕當年教導。王浩信強調之前得獎都有公開多謝太太，是由心感激她，在公開舞台很有份量。提到YoYo被「嚇到」冇表情？他指昨晚天氣太凍兼坐足全晚所以呆了，亦稱她有主動擁抱送祝福。王浩信亦透露，因回去都已睡，不會慶祝，又說自己生日都不慶祝。



蔡思貝憑《踩過界II》首封視后，她坦言3年前獲最喜愛角色獎時講過『連自己都唔鍾意自己』，入行7年，她直言打這份工好有火，因執着而得罪人，但並非講錢而是對藝術視野，哽咽說會繼續發掘溫暖人心的角色。