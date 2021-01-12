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Nancy報警追究被兜售換衫照

2021-01-12 列印
■Nancy偷拍照流出後，粉絲震怒。
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　　20歲韓國女團MOMOLAND成員Nancy，昨日驚爆在後台換衫時遭偷拍的照片被人放上網兜售，相中的Nancy似身在臨時搭建的帳幕內，上身赤裸，在工作人員協助下換衫，有粉絲推測該輯相片是前年在越南舉行的《2019 Asia Artist Awards》頒獎禮後台所偷拍，更懷疑是工作人員所為。

　　MOMOLAND所屬事務所已報警，隨後更發聲明稱：「Nancy成為偷拍受害人，現時正承受極大痛苦，我們將與警方及海外司法機構合作，將偷拍者繩之於法。」

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