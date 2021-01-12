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《色慾都市》三缺一改名再拍

2021-01-12 列印
■甘嘉拉圖（右一）拒絕再拍《色慾都市》。
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　　經典美劇《色慾都市》90年代全球大熱，早前傳出將會再開拍迷你劇的消息，並於HBO MAX收費平台播出，但劇中四名女主角莎拉謝茜嘉柏加、姬絲汀戴維絲、仙菲亞歷遜及甘嘉拉圖，將會三缺一，因甘嘉拉圖早於三年前已表明不會再拍。HBO昨正式宣佈將開拍該劇，但由於甘嘉拉圖不會演出，在不齊人的情況下，劇名改為《And Just Like That...》，只拍攝10集。

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