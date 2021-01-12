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容祖兒獲頒「年度女歌手」獎

2021-01-12 列印
■祖兒前日到北京出席盛會領獎。
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　　容祖兒前日在北京舉行的騰訊娛樂年度盛典，獲頒「年度女歌手」大獎，她亦是「2020騰訊娛樂白皮書女歌手熱度」第一名！

　　祖兒感謝大會及身邊工作人員，並說「在2020年我嘗試很多音樂上面不一樣的舞台，非常感謝二十年來有音樂成為我的好朋友，讓我有一些作品可給歌迷一些力量，2021年我會繼續努力，希望可以鼓勵到更加多的朋友！」

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