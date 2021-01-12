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五月天向抗疫無名英雄致敬

2021-01-12 列印
■五月天感激抗疫人員，讓他們得以舉行實體演唱會。
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　　台灣組合五月天桃園演唱會前晚圓滿落幕，五月天有感得以舉辦實體大型演唱會，有賴辛勞抗疫醫護人員，他們在舞台上播出題為《勇敢》的視頻，當中有不少無名抗疫英雄的身影，感謝他們堅守崗位！怪獸更點選《天使》獻給「白衣天使」，「要謝謝沒有到場的醫護人員，讓我們有這機會聚在一起！」

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