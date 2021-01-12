﻿牛年先苦後甜 李丞責批疫情最快半年後見底

2020年新冠肺炎襲全球，奪去逾193萬人的生命，同時令各國經濟重創，本港企業掀起一股裁員、倒閉潮。來到辛丑牛年，大眾最關心的是疫情何時結束？著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時推測，鑒於今年6月日環蝕再現，預料6月10日是疾病的最後一次重擊，看不見的香港影響較微，能見地區如中國北方、俄羅斯、北美、歐洲等則略為麻煩，故抗疫不可鬆懈，估計疫情於今年6月後至9月間才消退。而辛丑年一般關乎「賠償」，他說：「新一年大家就要好似隻牛咁，好努力追番過去一年失去嘅機會。」



由於2024年前仍是八運，屬土的行業比較當旺，例如地產、醫療、醫藥、教育、保險、礦藏、資訊、訊息發展較強，相信藥物方面有新突破。整體牛年是實踐能力、埋頭苦幹，李博士說：「牛年大部分都係刻苦時間，由基礎出發、從新做起，不論經濟、股市都要靜待時機。過往香港嘅牛年都係半好半壞，我偏向下半年好嘅機會較大。」辛丑賠償方面，參照歷史記載國與國之間的矛盾及計算，在疫後的蕭條下，或有許多追索和期望去振興事業，大家須團結一致將賠償氣氛減到最低；觀乎六十甲子，1661年鄭成功收復台灣，顯示今年台灣海峽紛爭或不和情況易出現，政治或經濟易起波瀾，若經商或工作上牽涉兩岸三地便要多花心機。



樓巿不用太悲觀



李博士指，因代表戰爭、是非的三碧星入坤位，全港西南即大嶼山一帶的建築、地產、填海或爆爭議，一般市民需求的物業可能出現許多爭論，加上代表郁動的六白星入中宮，牛年往外的物業投資頗興旺，導致一般需求房地產減低，產生波幅起跌；相反豪宅較平均，因九紫星在東北位，雖會下調，但都有承接力。整體轉運前後，房地產冇前10幾年大旺，但仍不至於太悲觀，故守住物業的人別太擔心，考慮置業的人這兩、三年可找到機會，長線投資可考慮新界北、港島北、九龍南、舊尖東、香港南。地產股方面，豪宅買賣甚穩定，一般需求物業則變化較大。



大型工業或現倒閉潮



股巿方面，李博士認為因2020年12月15日出現日全蝕，往後的兩、三個月間會向下調，中國、香港影響較微，投資跟歐美掛鈎的股票便要留意；至6月10日日環蝕，中國北邊、俄羅斯、北美的公司上市或股份仍受疫情影響；12月4日日全蝕再現，代表天災及金融出現大波幅，小心之後兩個月。而今年屬火行業偶有佳作，電子、科技、網絡平台股可能忽然集資上市或利潤好高，可留意網絡科技股；因正財星八白仍於西位，去年娛樂尚算不俗，其中網紅文化、手機及網絡遊戲均有突破，相信新興娛樂事業較跑贏大市，傳統娛樂則未可大步向前，傳統傳媒如紙、書、印刷行業也面對大挑戰。此外，旅遊交通上不可貪圖大利潤，大型工業、軍用用品、兵工股市或現倒閉潮，從事工業的人士應考慮轉型或轉變。



撰文：黎寶倫