為新戲不顧形象黃曉明驚現憔悴禿頭樣

內地男星黃曉明近日曝光了一輯禿頭、憔悴的照片，令網友大叫男神形象崩壞！



原來黃曉明為了拍電影《戴假髮的人》完全豁出去，拋下靚仔形象，除了減去15公斤體重外，又改變髮型，以「M字頭」示人，據同片演員屈夢表示，黃曉明是真的剃掉前額的頭髮，「我在想這還是電視上那個一笑充滿陽光的人嗎？在這部戲，他的形象換了個人，敬業又可愛。」



黃曉明在電影中飾演夜更的士司機，因為載了一名神秘醉漢，意外捲入一場犯罪的懸疑故事。他被導演要求減重10幾公斤兼剃頭演出，相當敬業又辛苦。網友見狀，都被黃曉明的新形象嚇了一跳，紛紛留言：「一下形象又崩塌了」、「剃了之後還長得回來嗎」。



