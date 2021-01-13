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金世正開Live否認暗撻世勛

2021-01-13 列印
■金世正開Live否認與世勛拍拖。
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　　韓國女團gugudan於上月底解散，隊中主將金世正近期演出熱播劇集《驅魔麵館》而人氣急升，但人紅是非多，她與EXO成員世勛合作綜藝節目《Busted！韓星齊鬥智》時傳緋聞，令她被世勛的fans攻擊。

　　前晚金世正開Live，對與世勛的緋聞喊冤，更稱連父母都受牽連，金世正表示：「我們只有一起拍節目，請大家不用擔心，我們的確很熟，但私底下從來沒有聯絡過。」

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