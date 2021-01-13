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《死侍3》加入MCU繼續玩三級

2021-01-13 列印
■《死侍3》將會出現在漫威電影宇宙。
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　　迪士尼前年收購21世紀福斯後，fans都期待原屬福斯的英雄片《變種特攻》及《死侍》加入漫威電影宇宙（MCU），近日漫威主席Kevin Feige受訪，大爆《死侍3》將加入MCU，並保留其R級（即香港電影III級）的級別，將成為漫威首部R級超英片。

  「死侍」賴恩雷諾士在社交網發揮搞笑本色指：「公司的第一個任務，就是讓我找殺死小鹿斑比媽媽的兇手。」但《死侍3》最快要明年才能開拍，因為《雷神奇俠4》、《奇異博士2》等都在今年開鏡，「死侍」或有機會出現在其中一部電影。

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