龍爭虎鬥 《造星》系囝囝湧入樂壇 《造星III》NY搭John Mark 泰倫斯 組男團爭食

因為《叱咤樂壇頒獎禮》引發嘅「姜濤效應」成為全城熱話，加上MIRROR唔止攞組合獎，隊友亦拎咗新人獎。《造星》收成期啱啱先開始，事關有一班同樣出身《造星》系列的參賽者亦會於今年相繼殺入樂壇搵食。除《造星II》的Mike及MC外，《造星III》得第十名，20歲的鍾諾言(NY)亦被娛樂公司安排跟《造星III》的林躍翰(John)、謝嘉浩（Mark）及泰倫斯(Terence)組成跳唱Group，惡鬥簽約環球的跳唱組合PIX3L，自己人打自己人，誓必掀起樂壇一場龍爭虎鬥。採訪：方騫平 攝影：張詠森



出道僅兩年，21歲嘅姜濤於今屆《叱咤樂壇頒獎禮》奪得「我最喜愛的男歌手」及憑《蒙著嘴說愛你》同時勇奪「我最喜愛的歌曲大獎」，創下最年輕得獎者紀錄。其實，姜濤出道後吸引大量女Fans追隨，更願意投入大量金錢賣廣告追星，不少唱片公司老闆看在眼裏深信《造星》出身的年輕歌手有得做，故願意揼本力捧。



年尾新人獎爭崩頭



踏入2021年，華納唱片率先宣布《造星II》亞軍「人氣王」張天賦（MC）加盟，環球唱片亦緊隨公布，《造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）與歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）以個性跳唱組合PIX3L形式出道。另外，《造星II》第8名，一向是歌唱比賽活躍分子兼經常攞獎的Mike（曾比特）亦簽約環球唱片，出道作《我不如》，由《造星II》導師Eric Kwok作曲和監製、林若寧填詞。而MIRROR成員呂爵安（Edan）及ERROR隊長「肥仔」梁業亦會單飛，預計年尾頒獎禮新人獎必定爭個你死我活。



屋邨仔視坤哥為目標



NY參加兩次《造星》嚟了解自己，知道能力去到邊度：「其實跳舞跳得耐都好想有個平台試新嘢，所以喺20強時揀咗《摩天動物園》演出，點知喺鐵籠度爬住唱，力有不逮，失準惹嚟負評，最怕條片會跟足一世！呢件事令到我喺總綵排時失去信心，最後乜都唔理豁出去。」比賽後NY跟Mark及Terence以組合形式面試，而他跟John相識5年，公司順理成章安排同門四兄弟組跳舞組合進軍樂壇：「o依家四兄弟一齊向前行，可以加大力量，兄弟情比單飛賺錢更加珍貴。」



NY坦言呢半年用咗五位數追夢，參賽日子身心都好攰，無非為將來鋪路：「晚晚搭的士返屋企，用錢買休息時間。家人好支持我，參賽期間舅父仲塞零用錢畀我，夠我坐的士，真係好窩心！」NY自爆係屋邨仔，同家人住緊井型公屋，目前生活只夠錢食「麵包」：「所以一定要努力，唔努力支持唔到自己，我目標同喺屋邨出身嘅坤哥（吳業坤）一樣住好啲，希望喺25歲前可以搬出去，不過，o依家做到自己鍾意做嘅嘢好開心，暫時仲有時間去任性。」



