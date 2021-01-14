為李居明賀歲片勤學詠春 ﻿蓋鳴暉雙手瘀青﻿﻿打爆木人樁﻿

粵劇名伶蓋鳴暉在賀歲片《大運同行》中作出突破，在著名中醫師兼詠春師傅張勇親自教授之下，首度打詠春木人樁，打到雙手瘀青，張師傅笑指蓋鳴暉落力到打爆木人樁。



蓋鳴暉參演玄學大師李居明開拍的牛年賀歲電影《大運同行》，戲中蓋鳴暉向著名中醫師兼詠春師傅張勇拜師，學打詠春木人樁法。當日於張勇師傅醫館拍攝，蓋鳴暉獲張師傅與張太親身教授詠春，對於首次接觸詠春的蓋鳴暉是個大突破和挑戰，她說：「完全未接觸過詠春，與粵劇舞台是兩回事，我勇於嘗試，見識一下，好多謝張勇師傅和師母非常用心教導。粵劇是花拳繡腿，點到即止，有內力韌力但不是真打，詠春是真功夫，我打木人樁打到雙手瘀晒，比粵劇舞台更艱苦。詠春陰中帶柔，柔中帶剛，一下子是不可能領會到。在張勇師傅短短一堂時間，我感受到沉住氣，寧靜去演繹一套拳，可訓練耐性。」



獲師傅讚悟性高



醫術高明的張師傅，亦是詠春高手，師承廣州詠春宗師岑能，醫武雙全。張師傅與李居明師傅相識多年，獲對方邀請參與拍攝感到開心，他指蓋鳴暉有功夫底，所以學詠春容易上手，大讚對方說：「她很努力，打到成身汗兼雙手瘀晒，完成拍攝時我們開心得拍手。」師母亦讚蓋鳴暉動作反應好，看一眼已領略到怎樣做。張師傅笑談拍攝趣事，表示夥記於拍攝翌日回醫館發現木人樁中間竟然爆開了，他笑稱可能蓋鳴暉太落力打爆木人樁。此外，張師傅亦在戲中表演155式詠春木人樁法，傳揚詠春傳統文化。



