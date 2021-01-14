娜姐被延長隔離即喊 張繼聰瞞妻拍親熱戲

周秀娜和張繼聰主演的新片《馬達。蓮娜》，昨於澳門舉行開鏡儀式，兩人開工前在澳門隔離期間，隔離期由14日增至21日，阿聰坦言有劇組照顧很享受，但娜姐得知要延長隔離而哭了！



娜姐說：「隔離期仲有4日已經執定嘢，得知要延長剛好是冬至，可能大時大節感觸就喊咗。」她亦指隔離期間有很好的環境和時間感受劇本，「令到我更加投入角色。」兩人在戲中有不少親熱戲，阿聰稱未有向老婆謝安琪「備案」，又坦言雖然這次離港時間較久，但劇組照顧周到，令他沒有「思鄉」。



