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二宮和也被爆將做老竇

2021-01-14 列印
■二宮和也與伊藤前年結婚後已想做爸媽。
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　　日本人氣組合嵐於本月開始停止活動，隊中唯一人夫、37歲的二宮和也昨日傳出喜訊，其40歲前主播妻子已懷孕多月，預產期在今年春天。二宮於2019年11月宣佈婚訊，與拍拖四年的前主播伊藤綾子結婚，有伊藤的友人向雜誌爆料，指伊藤懷孕穩定後，二人才將喜訊告訴了少數親友。

　　據知二宮曾為何時公開喜訊而煩惱，因為之前宣佈結婚曾激嬲部份fans，所以他待組合停止活動後才宣佈將做老竇。

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