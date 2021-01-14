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Armie Hammer 被指沉迷性虐待

2021-01-14 列印
■Armie被爆行為變態，令前妻Elizabeth大受打擊。
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　　《以你的名字呼換我》男星Armie Hammer與多名女子的變態對話在一社交帳戶公開，有指該帳戶是Armie其中一位情婦，她踢爆對方有至少五名情婦。被公開的對話日期由2016年至去年2月，當中顯示Armie沉迷強姦的幻想、性虐、斷骨及討論食人。

　　去年7月Armie宣佈與Elizabeth Chambers結束10年婚姻，有指Elizabeth不信前夫出軌，直至近日短訊公開，她對前夫的變態行為震驚，更認為對方是怪物，現時須接受心理治療。

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