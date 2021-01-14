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廖碧兒孖老外沙灘晒腹肌

2021-01-14 列印
■廖碧兒突然在社交網晒泳衣照。
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　　廖碧兒與富二代盧啟賢戀情雖然泡湯，但她的心情並未受到影響，生活依然十分精采，昨天她在個人社交網分享與一名外籍男士在沙灘拍攝的泳照，雖然廖碧兒這個月就滿42歲，但相中的她依然Fit爆，大晒腹肌和豐滿上圍，加上淺古銅色肌膚盡顯健康性感，即引來網民大讚她保養得好！

　　此外還有廖碧兒在馬來西亞拍戲時的花絮照，包括她從後攬着拍檔及男方將她抱起來敲鑼的片段，舉止相當親密。

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