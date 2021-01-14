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馮盈盈拒認貪慕虛榮

2021-01-14 列印
■盈盈唔認自己貪慕虛榮。
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　　無線節目《#後生仔傾吓偈》近日一集的主題是「貪慕虛榮」，節目中陸浩明（6號）指馮盈盈經常有關於結識富二代的報道，令人有貪慕虛榮感覺，盈盈立即反擊，「當你好努力喺社會打拼，然後上到某個Level自然會識到嗰個Level嘅人，係好合理嘅事！我都成日同中學同學出去食飯。」

　　盈盈坦言做藝人要推銷自己，多認識不同人，反問莫非放工就返屋企等運到？6號又搞笑問：「呢排仲有冇去船P？」盈盈大方笑言：「天氣凍，無啦！」

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