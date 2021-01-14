﻿防疫Family 陳豪出去搏殺罩不離口 陳茵𡤇湊仔女行山唔敢鬆懈

無線《萬千星輝頒獎典禮2020》周日圓滿結束，當晚全台藝人均戴上效用成疑的透明口罩，唯獨「住家好男人」陳豪（阿Mo）除上頒獎台外，全程寧願「犧牲個樣」都堅持戴外科口罩，目的就是為保護靚妻陳茵媺（Aimee）和3個寶貝仔女。一家之主外出搏殺，Aimee就做好賢內助本份，專心打理家頭細務、照顧小朋友，日前仲拎起錘仔、電鑽自己組裝電視櫃，認真犀利！雖然近日確診個案回落至雙位數，但Aimee都未敢鬆懈，主張帶子女到郊區進行戶外教學的她，早前跟家傭姐姐拖住3名子女去行山時，眾人全程戴實口罩，郊遊完仲急急腳從淺水灣步行回南灣寓所，高度戒備！



抗疫期間，好多市民都鍾意去行山呼吸新鮮空氣，惟不少行山友卻趁人少少，偷偷違規唔戴口罩。不過防疫意識超高的陳氏一家，持續一年多仍未出現「抗疫疲勞」，即使現身公開活動或大騷，陳豪如非必要都Keep住戴外科口罩，唔使出去搵銀時，他亦盡量Stay home陪家人，難怪小朋友都咁黐爹哋；至於愛妻陳茵媺就一對三，主力喺屋企陪子女讀書，間中為「閉關」多時的馬騮仔準備親子烘焙、戶外探索等課外活動，盡量少去人多的市區為妙。而早前，Aimee又同家傭姐姐湊住3個寶貝去屋企附近行山，同行仲有另一個Family。



火速回家



當日約下午4時許，遠足完的一行人直接行返南灣大宅，未有周圍逛。回程時途經淺水灣THE PULSE商場，見到寵物領養中心的毛小孩，大仔Aiden和二仔Nathan即貼住塊落地大玻璃係咁望，孭住個大背囊的Aimee就拖住4歲細女Camilla，停低陪囝囝睇咗陣，但好快她又起程回家，兩隻馬騮仔卻唔捨得走，更要家傭姐姐出手催促離開。之後過馬路，姐姐攤開手臂負責擋車，Aimee拖住Nathan和Camilla帶頭行，Aiden就緊隨其後扯實細佬件羽絨背心頂帽，非常得意。抵達屋苑時，Aimee又叫姐姐幫手影相留念，她與大仔即有默契地舉高手仔，嗲爆的Camilla扭咗兩吓便挨實媽咪，Nathan就縮埋隻左手入背心，認真搞鬼，而全程大家都罩不離口，果然係防疫模範！



採訪：張詠森