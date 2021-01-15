「18禁」新歌向強尼獻吻 ﻿J.Arie﻿﻿認唔熟唔食﻿

J.Arie（雷深如）早前推出新歌《陰陽道具》，由於題材講性，加上歌名、歌詞同MV內容屬「18禁」，極之大膽露骨，早已預料電台和電視會禁播，但她覺得這正是獨立歌手題材自由之處。今次她除了作曲，還親自寫MV劇本及執導，搵來勁老友的強尼及蝦頭大玩「3P」大膽場面，她直言貪兩人夠熟而獻上兩性的熒幕初吻，強調這種程度絕對是可一不可再。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：The AIR (The ONE)



J.Arie今次搵來填詞人梁柏堅合作推出《陰陽道具》，她指這是精神病系列繼《雙面哈菲》後第二部曲，「上次講完精神分裂，今次係想講性上癮，正所謂食色性也，係與生俱來嘅自由，兩個人赤裸咁樣面對着大家，好誠實可以毫無保留去享受性呢樣嘢，其實係我哋每個人應該唔使驚講出嚟，唔應該係禁忌，係可以毫無保留咁樣講性解放。」



講到MV搵來強尼出任男主角，J.Arie直言貪其有佬味兼有點淫賤feel，而最重要因兩人夠熟絡，「我係晨早已經留意到佢呢個特質，我另一個搵強呢嘅原因，係佢駕馭到好多唔同嘅嘢，佢就係嗰種有少少似劉青雲嘅演員，扮乜似乜，同埋因為我哋好friend，對於我來講識嘅話，尺度反而可以更加大，其實佢之前拍過少少錫嘅嘢，佢老婆都有啲意見，好彩佢老婆知道今次係幫我就OK啦！因為我哋大家係認識嘅。其實我個初吻今次係畀咗兩個人，除咗男主角強尼，仲有女主角蝦頭。我哋三個都係主角，冇話邊個係第三者，係大家共同享用，大家睇咗個MV就會知㗎啦！」



在疫情下當獨立歌手，J.Arie坦言是燒銀紙之舉，「今年兩隻歌都使咗成20幾萬，我喺其他方面湊湊埋埋喺嗰度就用晒，不過對我嚟講夠食就得㗎啦！」不過面對未來她依然樂觀積極，「希望湊夠5、6隻歌，到時候可以買番我喺太陽（娛樂）嘅時候冇出過碟嘅歌放落去，譬如《你死我活》嗰啲大家比較熟悉嘅電影歌曲，出一隻新曲加精選，新舊加埋就有成10隻歌，目標係2022年年頭或者年中出，係自己嘅心願，真係一隻自己切切實實由零開始去創作嘅一隻碟，做完呢隻碟就無悔，可以移民囉！哈哈哈！」



