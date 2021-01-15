髮型：[email protected] 化妝：木子維納Vena
服裝：PhaseEightHK 場地：MANNER Club de Gourmet
泳兒今次嘗試走暗黑題材，她解釋跟周耀輝早已有此計劃，並非因疫情影響，仲預告這個系列壓軸歌曲會以病毒做主題，「周耀輝老師諗住寫病毒，但嗰時仲未有疫情，不過我哋講嘅病毒唔一定係病菌，可以係電腦病毒都得，但咁啱食正o依家呢個環境，估唔到會咁啱咁橋。」
對於歌曲有好成績，除了成為五台冠軍歌外，更剛奪得新城「勁爆演繹大獎」，泳兒好開心新曲風受歡迎，更透露一直都好鍾意暗黑風格，連平日也愛看這類風格電影，未來更想嘗試演繹這類角色，「我鍾意睇嗰啲神怪少少，一係就講人性，一係就有少少血腥，或者將來有機會都想嘗試吓演呢類角色。」除了演戲，她還希望未來可以接拍真人騷，令觀眾可以見到她不同的一面。
講到早前她在ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》講到入行10年感受時爆喊，她強調並非感懷身世，「其實我每次飲完酒都會喊㗎！同埋娟姐（練美娟）又問得好好，其實我嗰時個腦係一片空白，我就隨着個心咁講。咁入行咁耐係未夠滿意個成績，我覺得一定可以更好嘅，但所有嘅表現都係人生經歷嚟，令自己將來可以再做好啲。」
談到跟髮型師男友Ziv 拍拖9年，但38歲的泳兒仍未有結婚打算，她坦承兩人已同居多時有種老夫老妻感覺，而且她仍未想定會否生BB，但都會考慮先雪卵，「其實做父母真係好大責任，我都未ready做媽咪，但我應該會一步步嚟，相信唔會生咗BB先結婚。」