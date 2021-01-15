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上節目講事業忽然爆喊 ﻿泳兒﻿﻿想作多方面發展﻿

2021-01-15 列印
■泳兒配合歌曲暗黑風格，一改以往造型，更得到不少讚賞。
■在《溝渠暢泳》MV，泳兒要跟裸男相擁，她坦言起初有點尷尬。
■泳兒在《晚吹-有酒今晚吹》講到入行10年感受時爆喊。
■泳兒憑《溝渠暢泳》奪得新城「勁爆演繹大獎」。
■38歲的泳兒，跟髮型師男友Ziv已拍拖9年。
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　　泳兒早前推出歌曲《溝渠暢泳》，反應不俗，成為五台冠軍歌以及奪得新城「勁爆演繹大獎」。該歌曲是泳兒找來合作多年的填詞人周耀輝，為整年歌曲擔任概念指導，決定今年做一個暗黑的「溝渠」系列，但因疫情影響要下半年才能推出。提到她早前上ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》，講到入行10年感受即爆喊，泳兒解釋飲酒後易喊，又認為可作多方面發展。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

髮型：[email protected] 化妝：木子維納Vena

服裝：PhaseEightHK 場地：MANNER Club de Gourmet

　　泳兒今次嘗試走暗黑題材，她解釋跟周耀輝早已有此計劃，並非因疫情影響，仲預告這個系列壓軸歌曲會以病毒做主題，「周耀輝老師諗住寫病毒，但嗰時仲未有疫情，不過我哋講嘅病毒唔一定係病菌，可以係電腦病毒都得，但咁啱食正o依家呢個環境，估唔到會咁啱咁橋。」

　　對於歌曲有好成績，除了成為五台冠軍歌外，更剛奪得新城「勁爆演繹大獎」，泳兒好開心新曲風受歡迎，更透露一直都好鍾意暗黑風格，連平日也愛看這類風格電影，未來更想嘗試演繹這類角色，「我鍾意睇嗰啲神怪少少，一係就講人性，一係就有少少血腥，或者將來有機會都想嘗試吓演呢類角色。」除了演戲，她還希望未來可以接拍真人騷，令觀眾可以見到她不同的一面。

　　講到早前她在ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》講到入行10年感受時爆喊，她強調並非感懷身世，「其實我每次飲完酒都會喊㗎！同埋娟姐（練美娟）又問得好好，其實我嗰時個腦係一片空白，我就隨着個心咁講。咁入行咁耐係未夠滿意個成績，我覺得一定可以更好嘅，但所有嘅表現都係人生經歷嚟，令自己將來可以再做好啲。」

　　談到跟髮型師男友Ziv 拍拖9年，但38歲的泳兒仍未有結婚打算，她坦承兩人已同居多時有種老夫老妻感覺，而且她仍未想定會否生BB，但都會考慮先雪卵，「其實做父母真係好大責任，我都未ready做媽咪，但我應該會一步步嚟，相信唔會生咗BB先結婚。」

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