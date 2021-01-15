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﻿開心《堅離地》拖足3年終播出﻿ ﻿張振朗﻿﻿笑指﻿﻿似初戀特別深刻﻿

2021-01-15 列印
■最近忙拍新劇《拳王》的張振朗，增了30磅演拳手，這天訪問時已完成拳賽重頭戲，輕了近10磅。
■毒男「希神 」有幼稚一面，平日愛在侄仔身上搵靈感的振朗，想到攞他們的玩具當道具。
■初次擔正的振朗跟龔嘉欣搏到盡開工，拍攝期間攰到死路邊照瞓。
■振朗在《反黑路人甲》最令觀眾深刻其中一幕，肯定是跟王浩信這場咀戲，兩人更聯同朱敏瀚奪得「最受歡迎電視拍檔」。
■《堅離地》演的毒男「希神 」，振朗笑言造型「衰過喺屋企」，因他刻意不化妝梳頭兼帶眼鏡，唯一好處是起身刷完牙就可以開工。
■振朗憑「高彬」初次奪得「最受歡迎電視男角色」獎。
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　　剛在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《反黑路人甲》的有型臥底「高彬」，奪得「最受歡迎電視男角色」的張振朗，最近在《堅離地愛堅離地》飾演毒男「希神 」反差極大，其實該劇受「安心事件」影響拖足3年先有機會播出，振朗坦承已圓了自己心願，因該劇是他首部擔正作品，就好似初戀一樣特別深刻，加上花了大量心思，真心想聽到觀眾的評價。 撰文：杜淑霞

攝影：譚壹致 髮型：larry [email protected] ilcolpo 場地：The AIR (The ONE)

　　對於憑「高彬」奪「最受歡迎電視男角色」獎，振朗坦承最初接拍《反黑路人甲》時很驚青，因為演喜劇相當有難度，「笑可能喺每個人口味好唔同，你可能覺得咁樣好笑，我可能覺得咁樣先好笑，準則好難拿揑，今次係幾估唔到出嚟個反應，大家會咁鍾意『高彬』，真係好開心。」

　　談到恨了多時的《堅離地》終於播出，振朗認為心情反而輕鬆，「有得播我已經好開心，我都未試過播一套劇集我係完全冇壓力，因為要睇上網已睇咗，咁想播出街為乜？係圓咗我自己嘅心願。因為第一套（擔正的劇）就好似初戀咁，永遠係最好，呢套劇就係我嘅初戀，係會特別記得，如果唔係舊年上台領（「飛躍進步男藝人員」）獎，唔會上台第一句就咁講（想該劇播出）啦！」除了情意結外，他又解釋為該劇亦花盡心思，「第一套係特別盡啲，掉晒我咁多年嚟學過所有嘢，擺晒落部劇集度，我先會咁想睇吓個成果係點，同埋個角色同大家接觸開嘅張振朗好唔同，所以想畀大家評價吓。」

　　振朗雖然在頒獎台沒有提及女友楊偲泳，不過兩人經常分別貼出去玩滑水及遊電單車河的相，就知兩人感情穩定，不過問到他女方是否結婚對象，他就冇正面回應，還帶點怕醜咁答得極之小心，「佢好好嘅，係好好嘅女仔。」但他自認家庭觀念重，一定會結婚，「我都想成家立室嘅，但係真係要睇時間，睇吓呢幾年事業造成點先，又冇車又冇樓，好難講其他嘢。」原來他目標要買間獨立屋跟家人一齊住，看來楊偲泳要等多陣啦！

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