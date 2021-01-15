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被封「真視后」 YoYo：多謝畀面

2021-01-15 列印
■YoYo昨日出席新劇宣傳活動。
■YoYo聞老公致謝的表情耐人尋味。
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　　王浩信日前在《萬千星輝頒獎典禮》勇奪視帝，在台上向老婆YoYo說感謝悉心照顧女兒時，YoYo木無表情，其後大方地向老公送抱，最後卻分頭回家，戲劇性表現令她被網民封為「真正視后」。

　　YoYo昨日出席新劇《把關者們》活動時，被問到當晚與王浩信大搶頒獎禮風頭，她更被網民封為「真正的最佳女主角」，她聞言笑說「多謝大家畀面」，她有看報道，但沒有重溫該節目。

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