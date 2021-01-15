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蔡思貝否認緋聞

2021-01-15 列印
■蔡思貝和王浩信日前榮膺視后視帝。
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　　蔡思貝昨日被指早前拍廣告結識有婦之夫Sam，獲對方展開追求管接送，蔡思貝就有關報道表示：「之前有報道說我借胡鴻鈞家姐的車，Sam哥看到後就問我需唔需要相熟司機的聯絡電話……我有事做嘢就找這個司機，每次用完計番當天的錢給他，所以沒甚麼特別。」

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