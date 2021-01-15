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歐鎧淳舞晒靚身材

2021-01-15 列印
■歐鎧淳（右）盡騷索爆身段！
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　　泳將歐鎧淳前晚在社交網分享跳鋼管舞短片，身穿火辣舞衣的她與友人大騷美好身段，她留言稱很掛念和其他人一齊跳鋼管舞的日子，笑言「唔知未來我有冇勇氣跳有觀眾嘅Performance？」有網民直言甚為期待，亦有網民對她的靚身材大表讚賞！

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