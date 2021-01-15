﻿為女轉性 唔揸辣跑棄食火鍋 郭富城一拖五 趕晚市前速吞薯條

一講郭富城（城城）就諗起辣跑和麻辣火鍋，事關他珍藏了多部名車作投資，仲誇張到打算開慈善展覽O添，而他熱愛火鍋的程度係試過一星期食足7日，可謂食極唔厭！不過自從2017年與方媛結婚，並誕下大女Chantelle（大寶）和細女Charlotte（二寶）後，為了方便載家人，昔日出入以跑車代步的城城都改揸5或7人車，日前趁周六Family day，他就駕着白色保時捷家庭車現身淺水灣，一身全黑Casual Look的城城與太太行完街後，便陪兩個囡囡、外母和家傭姐姐去西餐廳醫肚，惟礙於現正實行晚市禁堂食令，眾人只好用20分鐘速食薯條，真係天王都冇面畀呀！



55歲郭富城自升呢人夫兼人父後變「黐家男」，不單止經常將大女Chantelle和細女Charlotte掛嘴邊，現時更幾乎絕跡社交場合，一收工便趕回家湊女、陪愛妻方媛。上月仍於內地趕拍新片《我的爸爸不一樣》的城城，日前回港後趁唔使開工，便與妻女、外母及家傭姐姐落淺水灣，享受家庭樂。雖然貴為天王，但他都非常Down to earth，當日約傍晚5點，《頭條日報》記者發現城城一家在商場Shopping完後，步行到底層覓食，城城先在Coffee Shop買了杯熱啡，隨即在大街上除罩邊行邊歎，行到附近一間西餐廳時，「城嫂」先去攞位，城城就去陪坐在旁邊長椅的囡囡和外母。



貼地天王



其間街上人來人往，城城都未有介意途人目光，全程企喺度低頭同大寶傾偈，o氹囡囡開心。一見有位，眾人即移師店內坐低點餐，由於現時本港正實施傍晚6點後禁晚市堂食，他們只好兩個兩個隔住塊膠板坐，兼6個人點兩份大薯條，3歲大寶好叻豬識得自己拎薯條食，不過1歲多的妹妹就要婆婆抱住餵食，但咬咗一啖，二寶就皺晒眉頭擰晒頭，家傭姐姐即拎出豬仔水壺，服侍小公主；至於「城嫂」則不時四圍望，高度戒備，而城城掛住用叉拮薯條慢慢嗒，相當悠閒。極速於20分鐘內食晒啲薯條，搭正6點大家便起身走人，一步出馬路見到記者，兩公婆即禮貌向鏡頭Say Hi，其後城城獨自去取車，一班女人仔就在停車場等座駕駛至便上車返屋企。







採訪：張詠森



