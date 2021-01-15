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﻿為女轉性 唔揸辣跑棄食火鍋 郭富城一拖五 趕晚市前速吞薯條

2021-01-15 列印
準時離場 ■因為傍晚6點後禁堂食，所以城城一家都好聽話即刻埋單返屋企。
轉食薯條 ■出名是「火鍋控」的城城為遷就囡囡口味，陪大家去食西餐。
餵食萌B ■1歲多的二寶要婆婆抱住餵食薯條，好得意。
唔揸跑車 ■為了載妻女和外母，城城改揸白色保時捷家庭車。
除罩歎啡 ■城城在Coffee Shop買完杯熱啡，即在大街上除口罩邊行邊歎。
鬧市等位 ■城嫂去攞位，城城（紅圈）就陪囡囡和外母在餐廳外玩住等。
跌膊春麗 ■方媛拖住囡囡站在路旁等老公駛架車過來，紮住個「春麗」頭、件褸仔跌晒膊的大寶Cute到爆。
恩愛繑手 ■城城和方媛繑住手快步去停車場取車，兩個囡囡則由外母和家傭姐姐湊住。
跑車代步 ■城城前年被傳媒發現揸黑跑駛經示威現場，原來是落街幫囡囡買尿片。
打邊爐控 ■城城好鍾意食火鍋，經常約太太及老友去「滾」。
變「黐家男」 榮升兩女之父後，城城甚少出席社交場合，逢生日或過節必定陪家中3個情人度過。
﻿為女轉性 唔揸辣跑棄食火鍋 郭富城一拖五 趕晚市前速吞薯條
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        一講郭富城（城城）就諗起辣跑和麻辣火鍋，事關他珍藏了多部名車作投資，仲誇張到打算開慈善展覽O添，而他熱愛火鍋的程度係試過一星期食足7日，可謂食極唔厭！不過自從2017年與方媛結婚，並誕下大女Chantelle（大寶）和細女Charlotte（二寶）後，為了方便載家人，昔日出入以跑車代步的城城都改揸5或7人車，日前趁周六Family day，他就駕着白色保時捷家庭車現身淺水灣，一身全黑Casual Look的城城與太太行完街後，便陪兩個囡囡、外母和家傭姐姐去西餐廳醫肚，惟礙於現正實行晚市禁堂食令，眾人只好用20分鐘速食薯條，真係天王都冇面畀呀！

55歲郭富城自升呢人夫兼人父後變「黐家男」，不單止經常將大女Chantelle和細女Charlotte掛嘴邊，現時更幾乎絕跡社交場合，一收工便趕回家湊女、陪愛妻方媛。上月仍於內地趕拍新片《我的爸爸不一樣》的城城，日前回港後趁唔使開工，便與妻女、外母及家傭姐姐落淺水灣，享受家庭樂。雖然貴為天王，但他都非常Down to earth，當日約傍晚5點，《頭條日報》記者發現城城一家在商場Shopping完後，步行到底層覓食，城城先在Coffee Shop買了杯熱啡，隨即在大街上除罩邊行邊歎，行到附近一間西餐廳時，「城嫂」先去攞位，城城就去陪坐在旁邊長椅的囡囡和外母。

貼地天王

  其間街上人來人往，城城都未有介意途人目光，全程企喺度低頭同大寶傾偈，o氹囡囡開心。一見有位，眾人即移師店內坐低點餐，由於現時本港正實施傍晚6點後禁晚市堂食，他們只好兩個兩個隔住塊膠板坐，兼6個人點兩份大薯條，3歲大寶好叻豬識得自己拎薯條食，不過1歲多的妹妹就要婆婆抱住餵食，但咬咗一啖，二寶就皺晒眉頭擰晒頭，家傭姐姐即拎出豬仔水壺，服侍小公主；至於「城嫂」則不時四圍望，高度戒備，而城城掛住用叉拮薯條慢慢嗒，相當悠閒。極速於20分鐘內食晒啲薯條，搭正6點大家便起身走人，一步出馬路見到記者，兩公婆即禮貌向鏡頭Say Hi，其後城城獨自去取車，一班女人仔就在停車場等座駕駛至便上車返屋企。



採訪：張詠森

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