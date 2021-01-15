﻿為女轉性 唔揸辣跑棄食火鍋 郭富城一拖五 趕晚市前速吞薯條

55歲郭富城自升呢人夫兼人父後變「黐家男」，不單止經常將大女Chantelle和細女Charlotte掛嘴邊，現時更幾乎絕跡社交場合，一收工便趕回家湊女、陪愛妻方媛。上月仍於內地趕拍新片《我的爸爸不一樣》的城城，日前回港後趁唔使開工，便與妻女、外母及家傭姐姐落淺水灣，享受家庭樂。雖然貴為天王，但他都非常Down to earth，當日約傍晚5點，《頭條日報》記者發現城城一家在商場Shopping完後，步行到底層覓食，城城先在Coffee Shop買了杯熱啡，隨即在大街上除罩邊行邊歎，行到附近一間西餐廳時，「城嫂」先去攞位，城城就去陪坐在旁邊長椅的囡囡和外母。
貼地天王
其間街上人來人往，城城都未有介意途人目光，全程企喺度低頭同大寶傾偈，o氹囡囡開心。一見有位，眾人即移師店內坐低點餐，由於現時本港正實施傍晚6點後禁晚市堂食，他們只好兩個兩個隔住塊膠板坐，兼6個人點兩份大薯條，3歲大寶好叻豬識得自己拎薯條食，不過1歲多的妹妹就要婆婆抱住餵食，但咬咗一啖，二寶就皺晒眉頭擰晒頭，家傭姐姐即拎出豬仔水壺，服侍小公主；至於「城嫂」則不時四圍望，高度戒備，而城城掛住用叉拮薯條慢慢嗒，相當悠閒。極速於20分鐘內食晒啲薯條，搭正6點大家便起身走人，一步出馬路見到記者，兩公婆即禮貌向鏡頭Say Hi，其後城城獨自去取車，一班女人仔就在停車場等座駕駛至便上車返屋企。
採訪：張詠森