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橋本環奈傳搭上千億富商

2021-01-16 列印
■橋本環奈和宇野傳撻着。 網上圖片
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　　現年21歲、曾有「千年一遇美女」封號的橋本環奈，近日被日媒報道指，她與所屬事務所老闆、57歲娛樂公司社長宇野康秀撻着！

　　橋本被指常跟同樣愛飲酒的宇野，在東京的私竇酒吧飲酒，宇野身家逾1000億日圓（約75億港元），有網民就怕橋本步剛力彩芽後塵，搭上富商後放棄演藝事業。

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