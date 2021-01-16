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吳若希缺席《勁歌總選》 菊梓喬：佢唔係勁敵

2021-01-16 列印
■菊梓喬稱不清楚吳若希是否會缺席。
■被叫錯名的谷婭溦事後有安慰馮盈盈。
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　　菊梓喬昨日和谷婭溦出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，談到有望在明日舉行的《勁歌金曲頒獎典禮2020》（勁歌總選）再奪女歌手金獎成「三連霸」？菊梓喬表示：「咁多歌又唔代表會贏。（勁敵吳若希已表明不出席？）我唔清楚，佢唔係勁敵、係前輩。」

　　谷婭溦在《萬千星輝頒獎典禮》被司儀馮盈盈叫錯名，她笑稱當時不知被叫錯名，事後轉發盈盈的道歉片段，並錄了片段安慰她。

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