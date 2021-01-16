Kenny亦自爆揀選異性朋友，首選要有潔癖，心目中的女神要有知性美，例如孫燕姿和莫文蔚等。Kenny又分享異地戀經驗：「感覺好開心，喺外地時兩個人坐電車周圍去，好開心。」
Kenny碰鼻挑逗小儀
Kenny亦自爆揀選異性朋友，首選要有潔癖，心目中的女神要有知性美，例如孫燕姿和莫文蔚等。Kenny又分享異地戀經驗：「感覺好開心，喺外地時兩個人坐電車周圍去，好開心。」
油麻地20廈今強檢 涉數千人
因應油麻地及佐敦一帶在近期出現多宗確診個案，政府決定今日起在東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街及南至佐敦道的區域內，實行「小區強制檢測」。 目標「小區清零」 若大廈十四天內出現一宗或以上的個案，全幢大...
2021-01-16
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外交部批霸凌行徑 將採必要措施 小米等中企被華府列黑名單
美國政府轉屆在即，特朗普政府在離任前，繼續限制中企。美方計劃再把九間中國企業列入解放軍擁有或控制企業清單，包括手機製造商小米和中國商用飛機公司。 小米昨日澄清，指公司與中國軍方沒有關係。中國外交部表示堅決反對，中方將採取必要措施，堅決維護中企的正當合法的自身權益。 小米澄清非中國軍方擁有 據英媒報道指，美國政府擬再將九間中企列入解放軍擁有或控制企業清單。據相關行政命令，美企與個人將被禁止擁有或透過基金投資小米等九中企的股份，已持有相關股份的投資者，須在本年十一月前完成撤資。 小米昨日發聲明，留意到美國國防部前日將其列入黑名單，不過，小米澄清指，公司並非中國軍方擁有、控制或關...
2021-01-16
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「疫症中 我們不可讓人捱餓」 拜登擲1.9萬億美元紓困
美國政府交接在即，美國候任總統拜登於周四晚公佈，總值一萬九千億美元的刺激經濟方案，加快推動新冠肺炎疫苗注射、扶助商業機構尤其是中小企、加碼派錢、提高最低工資等經濟策略。過渡團隊稱，雖現時的接種計劃受阻...
2021-01-16
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開放 示範單位 LP10 699萬入場
由南豐及港鐵合作發展的日出康城LP10，日前公佈首批價單，涉及179伙，戶型包括2房至4房，折實價699萬起，發展商即日開放7個示範單位及收票，下周公佈銷售安排。 南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子...
2021-01-16
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騰訊再破頂刺激 港股連升三周
資金繼續湧入港股，昨日成交額2539億元，帶動恒指盤中曾急升170點至28667，刷新自去年1月20日以來新高，終收造28573，上升77點，全日波幅高達372點，全周累漲695點，連續第三周走高，合...
2021-01-16
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玻璃中堅硬起來 藍獅食得「咸」
葛特蘇馬的車路士生涯經歷過十字韌帶撕裂，三度被外借瀕臨離隊邊緣。幸而，這名二十六歲法國中堅今季苦盡甘來，身體保持健康，不但獲領隊林柏特重用，而且入球創個人新高，今晚英超繼續以前輩堤亞高施華和泰利為榜樣助攻助守，率領藍獅造訪打敗富咸，客勝可捧。（Now621台周日凌晨1:30直播） 自一四年加盟車路士以來，蘇馬的職業生涯崎嶇不平，首五季三度被外借，未被外借的兩季更有一季因十字韌帶撕裂而養傷超過九個月。此子儘管在史丹福橋也有不少上陣機會，但曾透露被前領隊摩連奴以「垃圾」來形容自己的表現。 蘇馬目標當新泰利 經歷艱辛磨煉後，林柏特上季執掌藍獅帥印，蘇馬苦盡甘來，去季已幾乎...
2021-01-16
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大熱街頭K-style 潮穿百搭 衣
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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娶富家女住豪宅 被嘲走樣變醜 袁偉豪仍想努力：請繼續話我食軟飯
袁偉豪早前出席《萬千星輝頒獎典禮》的造型，被網民嘲笑婚後發福走樣，他分享當日的夫妻合照，慘被網民狠批「直情可以用醜男嚟形容」，袁偉豪前晚深夜發長文及截圖反駁，強調網民的批評只會令他更努力做好自己。張寶...
2021-01-16
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好好過日子——逛花墟
這天朋友逛花墟，發來照片，說買到我說的臘梅。一看照片，滿心歡喜，第二天下午就開車去花墟，打算捧一紥臘梅回來。 到了花墟，遍尋臘梅不獲，便逐家花店打聽。有些店家不知道我說甚麼，有的店家恍然大悟：「哦，你說的是四川臘梅，我們沒有。」也不知道為甚麼大江南北都有的臘梅，到了香港花墟就變成「四川臘梅」，可見這花在香港真的少見，連賣花的人都搞不清楚。於是我又逐家去問有沒有「四川臘梅」，結果真找到兩家，但都賣完了，說過兩天會有，叫我過兩天再去。 雖然買不到臘梅，但到花墟走走總是愉快的事情。那裏花天花地，叫得出名叫不出名，下午的陽光斜斜照着，只覺天色亂墜。時近過年，今年取消了花市，要買花也...
2021-01-16
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馬場浮世繪——野田重擊未有退役打算
於上月爆冷捧走香港短途錦標的日本馬「野田重擊」，並未有如其他參加今屆香港國際賽的「頌讚火星」、「樸素無華」和「勝出光采」般賽後退役轉投配種行列，該駒練馬師安田隆行透露，「野田重擊」今年將繼續服役，並將在三月二十八日中京競馬場舉行的高松宮紀念賽復出，屆時將由川田將雅主轡。 馬場浮世繪
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