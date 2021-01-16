  • 2021年1月16日 星期六
  • 20º
  • 68%
熱門： 張竹君WhatsAppSignal年宵行蹤

日報新聞 > 娛樂

Kenny碰鼻挑逗小儀

2021-01-16 列印
■與Kenny親密接觸，令小儀甚興奮！
■Kenny和小儀奉旨玩拍拖。
Previous Next

　　關智斌（Kenny）早前應邀擔任香港開電視節目《小儀與13型男》嘉賓，與主持阮小儀奉旨到主題公園拍拖玩旋轉木馬等，更嘴對嘴吃同一件冬甩，當鼻尖相碰時，小儀興奮大叫「有挑逗感覺」！

　　Kenny亦自爆揀選異性朋友，首選要有潔癖，心目中的女神要有知性美，例如孫燕姿和莫文蔚等。Kenny又分享異地戀經驗：「感覺好開心，喺外地時兩個人坐電車周圍去，好開心。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd