娶富家女住豪宅 被嘲走樣變醜 袁偉豪仍想努力：請繼續話我食軟飯

袁偉豪早前出席《萬千星輝頒獎典禮》的造型，被網民嘲笑婚後發福走樣，他分享當日的夫妻合照，慘被網民狠批「直情可以用醜男嚟形容」，袁偉豪前晚深夜發長文及截圖反駁，強調網民的批評只會令他更努力做好自己。張寶兒則力撐老公當晚依然有型靚仔！



圖：網上及資料圖片



現年39歲的袁偉豪日前在《萬千星輝頒獎典禮》，與周柏豪憑《兩個小生去Camping》獲最佳節目主持獎，有網民在網上討論區發文批評07年《香港先生選舉》冠軍出身的他「婚後走樣」，當日的造型堪稱「醜男」。



袁偉豪前晚深夜發長文反駁，稱身體狀況時好時壞，由於正在趕拍攝進度，也不能吃得太飽，怕太肥令上鏡不好看，「半天的假期也要趕着準備頒獎禮，起牀做運動後隨即便要參加頒獎禮，我承認係有啲攰，因為我不想浪費這半天的數小時所以去了做運動，出來的效果並不是理想，無辦法，是因為我不會浪費我人生上的每一個時刻，儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」



「能力愈大責任愈大」



袁偉豪和富家女張寶兒拍拖後，不時被網民指高攀女方，兩人婚前購下價值7000萬愛巢更成網民熱話，紛指袁偉豪「不用努力了」！袁偉豪在長文中則說，「每一個人也會變老，能力愈大責任愈大，我努力去拼搏，努力工作賺錢來照顧家人，努力工作賺錢去照顧我老婆，努力工作去賺錢去供樓，那麼我面容略為攰一點也是正常的。」袁偉豪稱甚多謝網民的批評，「請你哋繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！」



張寶兒：他沒有埋怨半句



力撐老公的張寶兒表示，美醜是主觀，在她心目中袁偉豪絕對是勤奮努力的人，「當年拍《鐵探》大家都覺得他很傻，為藝術犧牲自己的身體健康，他要暴瘦才可以展示角色的狀態。身體差了，是需要時間去恢復的。其實他背負着很多，他的家人、現在我的起居飲食都是他負責的，他沒有埋怨半句。但同時我見到他很努力去改善自己體質，即使天氣凍，即使要拍劇，都會努力做運動。」