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頒獎禮聞嗌名站起 劉丹解畫：以為叫我做嘢

2021-01-16 列印
■劉丹由滕麗名及呂慧儀陪同亮相。
■劉丹當晚在頒獎禮台上，聽到自己的名時茫然地站起。資料圖片
■《愛·回家》台前幕後齊出席祝捷會。
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　　無線劇集《愛·回家之開心速遞》日前在《萬千星輝頒獎典禮2020》上，破天荒獲頒「萬千星輝演藝大獎」，該劇台前幕後劉丹、滕麗名、呂慧儀（長腳蟹）等，昨日齊出席祝捷會。

　　談到頒獎禮當晚，頒發「最受歡迎電視男角色」獎時，劉丹被叫名後茫然地站起，笑問是否恨攞獎？他笑言是誤會：「我都無入五強，以為叫我做嘢，但台上都有頒獎嘉賓喇！」日前生日的劉丹亦透露，生日正日要開工，孫女「小糯米」捱眼瞓都要等他回家慶祝，女兒則送上親手炮製的蛋糕，與家人唱生日歌及切蛋糕十分溫馨。
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