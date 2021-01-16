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情迷[email protected] 戴祖儀馮盈盈集郵「爭寵」

2021-01-16 列印
■馮盈盈感謝Nichkhun和她合照。
■戴祖儀和Nichkhun聯手做出心形手勢。
■戴祖儀亦有分享手繪「戀愛圖」！
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　　韓國男團2PM成員Nichkhun早前來港拍攝荷里活電影《Hong Kong Love Story》，戴祖儀和馮盈盈前日先後成功「集郵」，並在社交網分享合照似「爭寵」，戴祖儀更分享以往的手繪與Nichkhun「戀愛圖」！

　　戴祖儀昨日出席公開活動時興奮地表示，得知Nichkhun追蹤她的社交網時開心到喊，嚇壞正在用餐的家人！問有否「抄牌」？戴祖儀笑言不想表現得太猖狂，相信將來會拿到，合照當日更一口吃食朱古力，並跳舞給對方看。戴祖儀更打算疫情結束後與馮盈盈齊到韓國追星。馮盈盈則留言稱合照之日就是她的情人節，並感謝Nichkhun令她夢想成真！圖：網上圖片
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