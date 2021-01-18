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內地拍片現場槍聲太勁 張兆輝怕穿耳膜急入院檢查

2021-01-18 列印
■張兆輝正在雲南西雙版納拍攝新作。
■因現場槍聲太響，輝哥要到醫院檢查聽覺。
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　　張兆輝近年在內地發展不俗，不時北上搵人仔，最近他又赴雲南西雙版納拍攝新作。然而日前劇組卻發生意外，當時輝哥拍攝一場開槍戲時，因現場槍聲太響，傷及他的聽覺，需即時送院治理，他在社交網上載治療過程，指耳膜無穿但聽力出現問題，需休息兩日再覆診。

　　輝哥昨日就意外受傷回應：「拍攝是用霰彈槍，平時威力好細，好似炮仗仔落地發出聲響，不過當日霰彈槍就好勁，炸到帽都鬆，大聲到感覺耳仔入面好似滴緊水，驚耳膜穿所以即刻去醫院。」經檢查後耳膜沒穿，但耳內聽到「嗡嗡」聲，醫生指等多兩、三日便沒事。

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