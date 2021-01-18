菊梓喬《勁歌》掃5.5個獎 周柏豪胡鴻鈞 瓜分最受歡迎男歌星

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，最受歡迎男歌星由周柏豪及胡鴻鈞瓜分，菊梓喬三度榮登最受歡迎女歌星，至於金曲金獎則由莫文蔚的《呼吸有害》奪得。



本年度「最受歡迎男歌星」鬧雙胞，周柏豪和胡鴻鈞齊奪殊榮！蟬聯獎項的柏豪表示：「好開心，今年能夠得這獎，多謝支持的人，不多講了，繼續努力做好自己。」而首次奪此獎的胡鴻鈞直言：「好意外，無諗過得獎，多謝無線和唱片公司，及入行至今看着我長大的人，還有歌迷們這十年間不離不棄的陪伴着我、是我的最大後盾。」



菊梓喬（HANA）連續三年奪得「最受歡迎女歌星」，「星夢一姐」地位更加穩固！她在台上一度感觸落淚，HANA更連奪「最受歡迎網絡女歌星」、「最佳合唱歌曲獎」及憑《不能放手》、《我未能忘掉你》、《我輸不起》獲得三首勁歌金曲獎，共掃5.5個獎。



王浩信攞獎無多謝老婆



雙料視帝王浩信奪得「人氣王大獎」，同時他亦憑《甘心替代你》獲「最佳改編歌曲金獎」，又一次雙料攞獎，但昨晚他就沒有多謝老婆陳自瑤，令觀眾失望！



「最受歡迎新人獎」分別由謝東閔、袁偉豪（Ben）和艾妮奪得。謝東閔已入行10年才終於獲得樂壇新人獎，而袁偉豪更已入行超過20年，去年Ben憑首支派台單曲《你與你的另一半》圓歌手夢成為樂壇新人，更為他贏得新人獎，當頒獎嘉賓白彪介紹入行逾廿年的袁偉豪也是新人時，笑指他於去年底與張寶兒結婚所以是「新人」，更問他是否想沖喜攞獎，Ben更即時對鏡頭展示手上婚戒。



鄭俊弘夫妻檔上台領獎



鄭俊弘和何雁詩各自奪得「勁歌金曲獎」，夫唱婦隨攞正牌拍拖上台領獎。兩夫妻分別多謝公司家人和粉絲，卻未有多謝對方，不過當何雁詩演唱得獎歌《對手戲》前突然醒起補充：「我唔記得多謝Fred（鄭俊弘英文名）O添。」



龔嘉欣和羅天宇為合演劇集《香港愛情故事》合唱插曲《逆流直上》獲頒「最佳合唱歌曲獎」金獎，嘉欣憑該劇奪得台慶頒獎禮「最受歡迎電視女角色」後再下一城獲獎。嘉欣、天宇以及為歌曲演繹另一版本的謝東閔、戴祖儀齊齊上台。