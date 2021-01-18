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莫文蔚藉生活停擺多創作 欣宜馮允謙被呃返公司攞獎

2021-01-18 列印
■莫文蔚表示疫情下可有更多時間創作。
■鄭欣宜與馮允謙在港台頒獎禮大豐收。
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　　莫文蔚憑《呼吸有害》成為今屆《十大中文金曲》之一外，同時亦奪得「全球華人至尊金曲」獎。莫文蔚表示歌曲是在去年的情景之下誕生，更認為疫情改變了生活方式，但卻藉此可以停下來，吸收靈感，感應身邊事物，創作更多有感覺的作品。另一位奪得《十大中文金曲》獎的陳柏宇亦如莫文蔚所感，疫情給予的寶貴時間，是一個思考自己事業路的良機。

　　鄭欣宜和馮允謙分別獲得「十大中文金曲女歌手銀獎」及「十大中文金曲CASH創作歌手金獎」，由於事前做足保密功夫，二人領獎當天回公司參加新年聚會，開門一刻見到桌上的獎項，立即既愕然又驚喜。
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