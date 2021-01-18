TVB前經理四出借錢藝人中招 Bob損失幾萬元 林夏薇無意報警

無線導演Eddie在社交網爆TVB前經理Simon自2009年開始先後向他借錢共13萬，至今未還錢於是報案，並呼籲其他受害人報警。台前幕後多人中伏，包括林夏薇、唐詩詠、陳敏之等，據知林盛斌（Bob）已三次共借出數萬元給對方；還有劉思希及陸詩韻也收過Simon的借錢短訊。



Bob表示：「之前喺TVB見到都會傾計，佢冇做之後都有短訊聯絡，第一次借錢係上年一月，隔冇耐再問第二次，之後三月再問多一次，總數幾萬蚊。佢有講過點樣還錢，但從無兌現，既然有人報警，希望佢自動自覺還番錢畀所有借過錢畀佢嘅人。」



林夏薇指事情發展至今已沒法追究，無意報警，自己非首次借錢給人，自爆被拖欠好幾萬。



劉思希表示與Simon不熟，前兩日收對方短訊想借一萬元，指阿媽身體不好又無工開，但要求保密，覺得奇怪於是向藝人朋友求證，對方叫她千萬不要借，所以最後沒有借給他。