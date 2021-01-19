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傳搭上有婦之夫忽然富貴　蔡思貝：唔係事實唔回應

2021-01-19 列印
■張振朗與賴慰玲仍在回味得獎的時刻。
■王浩信與蔡思貝出席慶功。
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　　出爐視帝視后王浩信、蔡思貝出席活動，多謝工作人員支持《反黑路人甲》及《踩過界II》，王浩信表示自己沒特別慶祝，因疫情不可能聚集太多人，在家也是正常慶祝。

　　有報道指蔡思貝搭上有婦之夫，她只說不是事實不回應，望大家看到她努力工作，覺得她值得獲獎，毋須澄清。對於胡鴻鈞奪「最受歡迎男歌星」，她替對方開心，至於如何慶祝？她說未知道，有機會會食餐飯，AA制或者食兩餐都得。

　　另外，有前空姐爆料指張振朗囂張，他表示：「唔係事實唔回應，看到新聞沒有不開心，只求做好自己，家人教他尊重別人，別人才會尊重你。」

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