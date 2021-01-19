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湯盈盈拖足10年找數　胡楓生日收遲來咖啡機

2021-01-19 列印
■湯盈盈事隔10年才找數送胡楓咖啡機。
■胡楓獲《愛‧回家》同事為他慶祝生日。
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　　胡楓（修哥）昨日89歲生日，他為《愛‧回家之開心速遞》返電視城開工，高層曾勵珍和樂易玲，與一眾藝員為修哥切蛋糕慶祝，修哥笑言為兩餐生日要開工，希望《愛‧回家》再多做10年。他又爆湯盈盈10年前台慶抽到一萬元獎金，答允請他飲咖啡，但一直未有兌現，不過昨日盈盈特別送了一部咖啡機給修哥補償。日前契仔張學友、黎明及張家輝等送上祝福，他說事前不知道，是新抱給他驚喜，大家好耐冇見，之前試過約飲茶食飯，但因限聚令告吹。

　　湯盈盈10年前說過請修哥飲咖啡，拖了10年才找數，盈盈笑稱當年只是順口開河，估不到修哥如此好記性。

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