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周杰倫拉大隊露營慶生

2021-01-19 列印
■周杰倫與老婆、女兒及一班好友露營慶祝生日。
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　　周杰倫昨日迎來42歲生日，經過疫情下的一年，周董特別珍惜與身邊親朋好友的時光，他選擇與大家一同露營度過生日，現場一行約20人，見到太太昆凌與5歲女兒小周周亦在身旁，十分溫馨，加上由他監製、昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》順利上映，他不忘借機會宣傳，寫道：「哥生日最棒的禮物，就是每個人幸福快樂平安健康，還有最近叱吒風雲拿下華語新片票房冠軍，Yeah！謝謝大家，還沒看的快看喔。」

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