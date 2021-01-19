﻿商台一名清潔員工確診 Do姐森美快測呈陰性續開咪

商業電台有一名清潔員工昨日初步確診新冠肺炎，該員工最後上班日為本月16日，商台即時進行消毒，鄭裕玲（Do姐）和森美如常返電台開咪，兩人已接受病毒快速測試，結果均呈陰性。



商業電台方面昨日表示，一名清潔員工屬初步確診新型冠狀病毒感染個案，該台會配合衞生署既定程序安排及跟進，「為保障員工健康安全，本台已即時安排清潔公司於本廣播大樓進行全面徹底消毒」，員工及訪客進入商台必須戴口罩及測試體溫，「如員工發現不適、發燒或出現其他徵狀，必須即時求診及向管理層匯報。」



上商台天台做檢測



鄭裕玲（Do姐）昨日如常與麻利等幾位拍檔，齊主持商台節目《口水多過浪花》，Do姐在社交網上載身在錄音室、拿着快速測試結果的大合照，指全部檢測結果為陰性。Do姐亦點名多謝馮盈盈，原來日前盈盈在《萬千星輝頒獎典禮2020》送上快速測試劑給Do姐。眾人又透露，費盡心思找地方做檢測程序，有感廁所並非適當場所，最後決定在較開揚的天台戶外進行。Do姐笑言在商台工作二十年，這日首次上商台大樓天台。眾主持亦在節目透露，或在明日被安排再接受病毒檢測。



森美上周做快速測試



森美指商台做足防疫措施，DJ要戴口罩做節目，並以膠板相隔，每次轉咪高峰都要消毒。森美稱沒見過該位確診員工，平日見到其他女工都有戴口罩，她們做清潔尤其注重衞生，故不太擔心。森美亦不會長時間在公司逗留，做完節目便離開，返家即洗手，「我今（昨）日有工作，上星期五做完深喉唾液快速測試，結果陰性。我都有快速測試劑，若有同事擔心或需要的話，我會給他們做快速測試。」



少爺占不在公司飲水



少爺占則表示：「冇得擔心，梗有一個在附近，只是幾時到自己做測試。我剛做了測試，明天會有結果。我有5日沒返公司，自己和公司做足清潔措施，所以不會特別驚。我堅持不會在公司飲水，平時會返車內才飲水。」少爺占坦言擔心該位清潔工，對方年紀不小，望其早日康復！