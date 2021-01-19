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﻿綾瀨遙玩壁咚收視高開

2021-01-19 列印
■綾瀨遙壁咚高橋成熱話。
■綾瀨遙和高橋互換靈魂，性格大變！
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　　綾瀨遙與高橋一生今季合演日劇《天國與地獄~瘋狂的二人》，前晚首播獲16.8%收視，暫為今年最高收視日劇。綾瀨在該劇中與殺人犯高橋互換靈魂性格大變，首集壁咚高橋的霸氣鏡頭，隨即打上熱搜榜！

　　TBS周日9時播放的《天國與地獄》，比新垣結衣主演的《逃跑雖可恥但有用SP》的15.5%及木村拓哉的《教場2》的13.5%收視更高！

　　綾瀨在劇中是充滿正義感的女警，但拘捕殺人狂高橋一生時意外和他交換靈魂，綾瀨性格變成狂暴，高橋則變成娘娘腔！而綾瀨壁咚高橋的霸氣鏡頭，獲不少觀眾大讚兩人演技出色，擅演傻大姐的綾瀨，劇中變成有虐待傾向的角色充滿新鮮感！圖：網上圖片
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