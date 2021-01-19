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﻿長澤正美掃貨豐收除罩小歇

2021-01-19 列印
■長澤早前被指因同片拍檔離世心情低落。
■長澤和友人掃貨後滿載而歸。
■長澤拉下口罩盡情又飲又食。
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　　現年33歲的長澤正美主演的《信用欺詐師JP》系列電影大受歡迎，但合演該片的三浦春馬及竹內結子去年先後自殺身亡，令外界擔心長澤的情況，她早前更曾被拍到滿臉愁容外出的相片。

　　據《FRIDAY》報道，長澤與女友人上月底外出掃貨時有講有笑，心情看似已經平伏。長澤與友人當日購物後，兩手拿着兩大袋戰利品滿載而歸。長澤與友人更選在一家薯條名店小歇，坐在窗邊的長澤拉下口罩就又飲又食，看來掃貨花費不少體力！圖：網上及資料圖片
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