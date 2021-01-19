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﻿影評會影帝從缺 鞏俐憑《奪冠》封后

2021-01-19 列印
■鞏俐憑《奪冠》榮膺影后。
■《一秒拳王》獲選為五部推薦電影之一。
■陳可辛憑《奪冠》獲最佳導演獎。
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　　香港電影評論學會昨日公佈第二十七屆香港電影評論學會大獎五項大獎及五部推薦電影。上年電影產量銳減，影評會指大會仍經歷六小時激烈討論及三輪投票，選出今屆最佳電影為《理大圍城》；陳可辛憑《奪冠》獲最佳導演；最佳編劇得主為《夜香．鴛鴦．深水埗》的梁銘佳及Kate Reilly。

　　今屆最佳女演員得主為主演《奪冠》的鞏俐，但最佳男演員則從缺。影評會今年五部推薦電影包括：《好好拍電影》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《3cm》、《奪冠》及《一秒拳王》。

　　《一》片男主角周國賢就該片獲推薦表示：「好感恩恆仔（導演）搵我參與《一》片，恆仔係非常熱血嘅導演、編劇……多謝影評會推薦，希望藉《一》可以帶俾觀眾更多能量，強壯起來，令世界變得更美好。」《一》片導演趙善恆則表示：「希望疫症盡快過去，戲院開番，大家可以入戲院支持《一》片，希望大家身體健康，戲院開番之後見！」圖：網上及資料圖片
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